«Енисей» Тихонова не смог обыграть «Чайку» в матче 29-го тура Первой лиги

Игра проходила на стадионе «Центральный имени Ленинского комсомола» в Красноярске. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Анопа. Матч закончился со счётом 0:0.
«Енисей» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Андрея Тихонова набрала 39 очков за 29 матчей. «Чайка» заработала 34 очка после 29 игр и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 62 очка за 28 встреч.
В следующем туре «Енисей» встретится со «СКА-Хабаровск» (26 апреля), «Чайка» сыграет с «Сочи» (26 апреля).
Футбол, Первая лига, Тур 29
19.04.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Андрей Тихонов
Сергей Первушин
Составы команд
Енисей
1
Станислав Антипин
33
Александр Масловский
44
Михаил Тихонов
5
Иллой-Айет Эммерсон
6
Амир Батырев
90+2′
7
Андреа Чуканов
60′
23
Кирилл Ушатов
17
Иван Зазвонкин
70′
62
Владислав Кравцов
15
Андрей Окладников
88′
47
Александр Долгов
22
Александр Канаплин
70′
10
Юрий Бавин
78′
49
Оливье Кенфак
70′
87
Андрей Мазурин
Чайка
73
Михаил Штепа
2
Данил Пелих
42′
4
Камиль Ибрагимов
44
Никита Кармаев
78′
13
Данила Янов
77
Эльдияр Зарыпбеков
7
Александр Хохлачев
17
Муслим Бамматгереев
59′
19
Владислав Руденко
18
Олег Николаев
69′
9
Олег Козаченко
90
Никита Маляров
70′
8
Ярослав Арбузов
20
Станислав Библик
59′
97
Матвей Тороп
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
4
1
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
2
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Анопа
(Россия, Благовещенск)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти