«Енисей» Тихонова не смог обыграть «Чайку» в матче 29-го тура Первой лиги

«Енисей» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Андрея Тихонова набрала 39 очков за 29 матчей. «Чайка» заработала 34 очка после 29 игр и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 62 очка за 28 встреч.