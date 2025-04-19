«Черноморец» победил «СКА-Хабаровск» и поднялся на второе место в Первой лиге

На 40-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Роман Акбашев, реализовавший пенальти. Гости отыгрались на 62-й минуте усилиями Артема Симоняна. Автором победного мяча на 77-й минуте стал форвард «Черноморца» Гедеон Гузина.
«Черноморец» набрал 51 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» с 44 баллами в активе располагается на 6-й позиции.
Футбол, Первая лига, Тур 29
19.04.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Центральный (Труд)
Главные тренеры
Олег Василенко
Алексей Поддубский
Голы
Черноморец
Роман Акбашев
40′
Гедеон Гузина
75′
СКА-Хабаровск
Артем Симонян
60′
Составы команд
Черноморец
25
Ростислав Солдатенко
17
Денис Фомин
44
Анри Чичинадзе
88
Владислав Мастерной
4
Штефан Милич
64
Олег Ланин
3
Магомед Мусалов
46′
27
Даниил Гурченко
6
Заур Тарба
63′
10
Мераби Уридия
13
Роман Акбашев
87′
8
Залимхан Юсупов
21
Егор Иванов
82′
35
Иван Енин
9
Гедеон Гузина
88′
7
Антон Антонов
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
17
Николай Покидышев
44
Юрий Журавлев
84′
91
Егор Носков
4
Борха Мартинес
9
Георгий Гонгадзе
55
Артем Быков
46′
21
Глеб Гурбан
7
Артем Симонян
45+1′
88′
19
Максим Кутовой
46
Никита Першин
61′
20
Камран Алиев
92
Роман Емельянов
62′
8
Александр Гаглоев
14
Хеан Карлос Киньонес
46′
11
Альбек Гонгапшев
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
2
Удары (всего)
1
2
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
7
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Богдан Головко
(Россия, Волгоград)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти