«Нефтехимик» и «КАМАЗ» сыграли вничью в матче 29-го тура Первой лиги

Команды не смогли выявить победителя. Игра завершилась безголевой ничьей — 0:0.
Футболисты «КАМАЗа» завершали матч в меньшинстве. На 90-й минуте с поля был удалён полузащитник Давид Хубаев.
Ничья принесла «Нефтехимику» 34-е очко в текущем сезоне. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. «КАМАЗ», в свою очередь, располагается на 13-й строчке. У команды 33 очка в 29 турах. В следующем туре «КАМАЗ» примет на своём поле «Родину», а «Нефтехимик» сыграет на выезде с «Тюменью».
Футбол, Первая лига, Тур 29
19.04.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Нефтехимик
Главные тренеры
Кирилл Новиков
Ильдар Ахметзянов
Составы команд
Нефтехимик
27
Андрей Голубев
2
Марат Ситдиков
12
Максим Ширяев
24
Александр Кахидзе
82′
62
Богдан Зорин
55′
8
Максим Лайкин
57′
9
Кирилл Морозов
99
Данила Емельянов
70
Нури Абдоков
90
Константин Шильцов
19′
15
Андрей Никитин
10
Рашид Магомедов
71′
11
Саид Алиев
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
18
Дмитрий Тананеев
2
Давид Хубаев
90′
9
Давид Караев
11
Руслан Апеков
59
Даниил Моторин
3
Даниил Маругин
78′
15
Максим Бурко
7
Руслан Аюкин
4′
83′
13
Валерий Почивалин
76
Артем Суханов
64′
78′
27
Роман Мануйлов
20
Илья Жигулев
83′
10
Роман Защепкин
89′
28
Мухаммад Султонов
68′
8
Дмитрий Стародуб
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
13
1
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
7
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти