Евгений Марков: Уверен, что решим задачу выхода в РПЛ

— Нет, никакого распределения по важности не было. Играть на таком стадионе, как у «Спартака», когда еще наконец-то пришли на матч его фанаты, — это совсем другая атмосфера. Чувствуется, как будто ты играешь в Лиге чемпионов. И в такой атмосфере хочется проявить себя как можно лучше — одно это заставляло нас играть на победу в Кубке. Так что мы этот турнир точно не ставили ниже первой лиги.