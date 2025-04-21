Селихов вернулся — и пропустил. Но «Торпедо» не удержалось в скрытом матче за выход в РПЛ

У «Торпедо» проблемы с домашними матчами в 2025 году. Три игры на своём поле в Первой лиге — ни одной победы, ни одного забитого мяча. Так себе статистика для одного из претендентов на повышение в классе. «Урал» ни разу не побеждал на выезде с 23 ноября 2024-го. Более того, команда не забила ни одного мяча в трёх предыдущих гостевых встречах.