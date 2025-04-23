Бикфалви заявил, что покинул «Урал» из-за Шатова: «Он сказал, что не хочет видеть меня в команде»

«Да, в Екатеринбурге меня очень любили. По контракту у меня оставалось еще полтора года. Пришел новый тренер, мой бывший одноклубник [Олег Шатов]. Он сказал, что не хочет видеть меня в команде, а президент пошел у него на поводу. Не хотелось оставаться там, чтобы не возникали конфликты. Было ясно: раз тренер не хочет видеть меня в команде, я больше не смогу тренироваться и выкладываться на 100%, забивать много голов, уже не будет хороших отношений, стабильности. И тогда я понял, что нужно уходить. Для меня это было очень легко. Не думаю, что я тот, кто проиграл. Что касается бывшего одноклубника, то у него даже нет лицензии, он моложе меня, но ему потакают во всем. Не хочу вдаваться в детали, потому что результаты говорят сами за себя. Пока он себя хоронит», — сказал Бикфалви в интервью Gazeta Sporturilor.