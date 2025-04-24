«Черноморец» — в шаге от РПЛ спустя 22 года! Но мечта рискует накрыться из-за регламента

— В Новороссийске после 2000-х годов было затишье. Восемь сезонов команда выступала в высшей лиге, выходила в Кубок УЕФА, где встречалась с испанской «Валенсией». Вот в те времена в городе был футбольный бум. Потом «Черноморец» ушёл во Вторую лигу, и не было никаких перспектив, никаких задач, просто играли. Понятное дело, что ходило мало людей. С возвращением Сергея Николаевича Шишкарёва ситуация кардинально поменялась. Он показал, что футбол нужен городу, нужен ему, нужен нам. Сейчас мы собираем по 8 с лишним тысяч болельщиков на трибунах. Футбол в Новороссийске всегда любили, и я думаю, что если мы решим задачи, которые были поставлены перед сезоном, то билеты на матчи «Черноморца» снова будет трудно достать. Как в нулевых годах, когда на матчи хотело прийти в два раза больше людей, чем вмещает стадион. С заборов смотрели, в проходах стояли. Большой футбол возвращается в город. Это очень здорово!