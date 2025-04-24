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Бикфалви приедет в Екатеринбург на последний матч «Урала» в сезоне

Бывший полузащитник екатеринбургского «Урала» Эрик Бикфалви приедет на последний матч команды в сезоне-2024/2025 Мелбет Первой лиги.

Источник: Чемпионат.com

В 34-м туре «Урал» сыграет со «СКА-Хабаровск». Встреча запланирована на 24 мая.

«Легенда нашего клуба приедет повидаться с болельщиками “Урала” на игру 34-го тура. Мы находимся в постоянном контакте с Эриком и совместно разрабатываем программу мероприятий, посвященную восьмилетней карьере румынского полузащитника в ФК “Урал”, — написано в сообщении клуба в социальных сетях.

«Мы к Эрику относимся хорошо. Он приедет к нам совсем скоро — на игру против ФК “СКА-Хабаровск”. Будем делать торжественные проводы, ведь это наш футболист!» — сказал президент «Урала» Григорий Иванов.

37-летний Эрик Бикфалви покинул «Урал» в январе 2025 года. В феврале он подписал контракт с румынским «Оцелулом».