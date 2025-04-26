«Енисей» Тихонова вырвал победу на 86-й минуте матча со «СКА-Хабаровск» в Первой лиге

Игра проходила в Хабаровске. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Галимов. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 19-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Енисея» Андрей Окладников. На 39-й минуте защитник хозяев Денис Першин восстановил равновесие. На 86-й минуте полузащитник Оливье Кенфак вывел красноярскую команду вперёд.
«Енисей» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Андрея Тихонова набрала 42 очка за 30 матчей. «СКА-Хабаровск» заработал 44 очка после 30 игр и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 63 очка за 29 встреч.
Футбол, Первая лига, Тур 30
26.04.2025, 08:00 (МСК UTC+3)
им. Ленина
Главные тренеры
Алексей Поддубский
Андрей Тихонов
Голы
СКА-Хабаровск
Никита Першин
38′
Енисей
Андрей Окладников
19′
Оливье Кенфак
86′
Составы команд
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
17
Николай Покидышев
21
Глеб Гурбан
44
Юрий Журавлев
91
Егор Носков
4
Борха Мартинес
83′
7
Артем Симонян
9
Георгий Гонгадзе
20
Камран Алиев
74′
8
Александр Гаглоев
46
Никита Першин
84′
96
Александр Максименко
70
Рамазан Гаджимурадов
52′
74′
11
Альбек Гонгапшев
Енисей
1
Станислав Антипин
33
Александр Масловский
44
Михаил Тихонов
5
Иллой-Айет Эммерсон
7
Андреа Чуканов
23
Кирилл Ушатов
6
Амир Батырев
90′
96
Томас Рукас
8
Александр Ломакин
72′
22
Александр Канаплин
17
Иван Зазвонкин
63′
90
Михаил Гайнов
75
Андрей Окладников
72′
47
Александр Долгов
87
Андрей Мазурин
72′
49
Оливье Кенфак
89′
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Галимов
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти