«Енисей» Тихонова вырвал победу на 86-й минуте матча со «СКА-Хабаровск» в Первой лиге

«Енисей» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Андрея Тихонова набрала 42 очка за 30 матчей. «СКА-Хабаровск» заработал 44 очка после 30 игр и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 63 очка за 29 встреч.