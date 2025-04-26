Проблемы у «Черноморца»: не дают лицензию РПЛ из-за стадиона. На арены «Краснодара» и «Сочи» не пустят

«Черноморец» стремится в РПЛ: команда из Новороссийска идет третьей после 29 туров Мелбет Первой лиги и может дотянуться даже до прямого повышения и первого выхода в элиту с 2003 года. Помогла победа над хабаровским «СКА» в последнем туре (2:1).
Правда, есть одно препятствие: стадион «Центральный», а точнее, его недопуск к РПЛ. По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, это единственный критерий лицензирования, по которому не проходит новороссийский клуб. Альтернативные варианты — стадионы «Краснодара» и «Сочи» — тоже пока под вопросом.
«Сочи» согласен на «Фишт» только как на резервную арену, «Краснодар» отказал сразу. Придется реконструировать «Центральный» или строить новый
Домашний стадион «Черноморца», «Центральный», был построен еще в 1930 году и вмещает 12,5 тысяч зрителей. Для Первой лиги подходит, для РПЛ — нет, его считают устаревшим.
Что делать в таком случае?
Согласно регламенту, клуб может играть на арене исключительно в регионе, где он базируется. Поэтому и возникли альтернативы в виде стадионов «Краснодара» и «Сочи».
Журналист Сергей Ильев сообщил, что клуб уже пытался выяснить, сможет ли он играть на «Фиште», через губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, при этом с президентом «Сочи» Борисом Ротенбергом не контактировал.
«Сочи» не согласен, чтобы конкурент использовал стадион как основной, об этом заявил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко в разговоре с «Матч ТВ»:
— Если как резервный — это одно дело. Все‑таки сами понимаете, что резервный стадион не так часто используется. Например, у меня есть договоренность с «Краснодаром», что там у нас резервный стадион. Но я понимаю, что я этой опцией вряд ли воспользуюсь. Это достаточно редкая история.
Мы стараемся держать стадион и поле в достаточно хороших кондициях, чтобы нам там было комфортно играть. В первую очередь комфортно должно быть команде, которая на арене и базируется все время. Я это обговаривал ранее и озвучивал — тут не должно быть сюрпризов для «Черноморца». Я им сразу сказал, на что мы готовы.
«Краснодар», по информации Ильева, отказал напрямую, стадион второй команды краснодарцев не подходит по вместимости. Поэтому «Черноморец» переключился на «Фишт», с которым тоже возникли проблемы.
Теоретически мог подойти стадион «Кубани», но он тоже устарел и не соответствует требованиям РПЛ, все поправить не успеют.
Теперь у одного из лидеров Первой лиги два варианта: либо реконструировать нынешнюю арену, либо вообще строить новую.
«Черноморец» не паникует — отказ еще неокончательный, есть план, который могут реализовать в короткие сроки
Высказался генеральный директор «Черноморца» Максим Пономарев, вот главные тезисы.
● Категорического отказа в лицензии не было: «Мы в курсе, что нужно сделать на стадионе “Центральный” для того, чтобы он соответствовал требованиям Премьер-лиги. У нас есть дорожная карта, подписанная всеми участниками процесса, и мы понимаем, какие шаги нужно совершать, чтобы в короткие сроки все реализовать».
● Даже если будут играть в другом месте, то недолго: «Переезжать на какой-то длительный период мы никуда не планируем. Борьба за Премьер-лигу ведется не для того, чтобы пять сезонов играть где-то в другом городе. Нет, конечно. Есть понимание, что нужно сделать на “Центральном”, чтобы он соответствовал Премьер-лиге, и эти работы будут вестись».
● Директор считает, что вопрос в целом не стоит так остро: «Атмосфера в команде прекрасная. Я вижу по публикациям в СМИ, что кто-то пытается искусственно подогревать интерес к проблемам “Черноморца”. Последнее время очень активно обсуждается ВАР. Я не склонен даже пытаться как-то это комментировать. Я верю в своих парней, верю в команду и знаю, что они сделают максимум, чтобы решить все задачи, которые перед ними стоят».
Кроме того, Пономарев сообщил, что несмотря на работы по приведению «Центрального» к необходимому состоянию, переговоры по игре на «Фиште» все равно ведутся.
Автор: Вадим Высоцкий
Олег Василенко
Алексей Поддубский
Роман Акбашев
40′
Гедеон Гузина
75′
Артем Симонян
60′
25
Ростислав Солдатенко
17
Денис Фомин
44
Анри Чичинадзе
88
Владислав Мастерной
4
Штефан Милич
64
Олег Ланин
3
Магомед Мусалов
46′
27
Даниил Гурченко
6
Заур Тарба
63′
10
Мераби Уридия
13
Роман Акбашев
87′
8
Залимхан Юсупов
21
Егор Иванов
82′
35
Иван Енин
9
Гедеон Гузина
88′
7
Антон Антонов
78
Ислам Имамов
17
Николай Покидышев
44
Юрий Журавлев
84′
91
Егор Носков
4
Борха Мартинес
9
Георгий Гонгадзе
55
Артем Быков
46′
21
Глеб Гурбан
7
Артем Симонян
45+1′
88′
19
Максим Кутовой
46
Никита Першин
61′
20
Камран Алиев
92
Роман Емельянов
62′
8
Александр Гаглоев
14
Хеан Карлос Киньонес
46′
11
Альбек Гонгапшев
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
2
Удары (всего)
1
2
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
7
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Главный судья
Богдан Головко
(Россия, Волгоград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти