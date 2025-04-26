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Проблемы у «Черноморца»: не дают лицензию РПЛ из-за стадиона. На арены «Краснодара» и «Сочи» не пустят

Пока не паникуют.

Источник: ФК "Черноморец
Футбол
Первая лига 2024/2025
Тур 29, 19.04.2025, 15:00
Черноморец
2
СКА-Хабаровск
1

«Черноморец» стремится в РПЛ: команда из Новороссийска идет третьей после 29 туров Мелбет Первой лиги и может дотянуться даже до прямого повышения и первого выхода в элиту с 2003 года. Помогла победа над хабаровским «СКА» в последнем туре (2:1).

Правда, есть одно препятствие: стадион «Центральный», а точнее, его недопуск к РПЛ. По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, это единственный критерий лицензирования, по которому не проходит новороссийский клуб. Альтернативные варианты — стадионы «Краснодара» и «Сочи» — тоже пока под вопросом.

«Сочи» согласен на «Фишт» только как на резервную арену, «Краснодар» отказал сразу. Придется реконструировать «Центральный» или строить новый

Домашний стадион «Черноморца», «Центральный», был построен еще в 1930 году и вмещает 12,5 тысяч зрителей. Для Первой лиги подходит, для РПЛ — нет, его считают устаревшим.

Источник: пресс-служба ФК "Черноморец"

Что делать в таком случае?

Согласно регламенту, клуб может играть на арене исключительно в регионе, где он базируется. Поэтому и возникли альтернативы в виде стадионов «Краснодара» и «Сочи».

Журналист Сергей Ильев сообщил, что клуб уже пытался выяснить, сможет ли он играть на «Фиште», через губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, при этом с президентом «Сочи» Борисом Ротенбергом не контактировал.

«Сочи» не согласен, чтобы конкурент использовал стадион как основной, об этом заявил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко в разговоре с «Матч ТВ»:

— Если как резервный — это одно дело. Все‑таки сами понимаете, что резервный стадион не так часто используется. Например, у меня есть договоренность с «Краснодаром», что там у нас резервный стадион. Но я понимаю, что я этой опцией вряд ли воспользуюсь. Это достаточно редкая история.

Мы стараемся держать стадион и поле в достаточно хороших кондициях, чтобы нам там было комфортно играть. В первую очередь комфортно должно быть команде, которая на арене и базируется все время. Я это обговаривал ранее и озвучивал — тут не должно быть сюрпризов для «Черноморца». Я им сразу сказал, на что мы готовы.

Источник: ФК "Черноморец"

«Краснодар», по информации Ильева, отказал напрямую, стадион второй команды краснодарцев не подходит по вместимости. Поэтому «Черноморец» переключился на «Фишт», с которым тоже возникли проблемы.

Теоретически мог подойти стадион «Кубани», но он тоже устарел и не соответствует требованиям РПЛ, все поправить не успеют.

Теперь у одного из лидеров Первой лиги два варианта: либо реконструировать нынешнюю арену, либо вообще строить новую.

«Черноморец» не паникует — отказ еще неокончательный, есть план, который могут реализовать в короткие сроки

Источник: ФК "Черноморец"

Высказался генеральный директор «Черноморца» Максим Пономарев, вот главные тезисы.

Категорического отказа в лицензии не было: «Мы в курсе, что нужно сделать на стадионе “Центральный” для того, чтобы он соответствовал требованиям Премьер-лиги. У нас есть дорожная карта, подписанная всеми участниками процесса, и мы понимаем, какие шаги нужно совершать, чтобы в короткие сроки все реализовать».

Даже если будут играть в другом месте, то недолго: «Переезжать на какой-то длительный период мы никуда не планируем. Борьба за Премьер-лигу ведется не для того, чтобы пять сезонов играть где-то в другом городе. Нет, конечно. Есть понимание, что нужно сделать на “Центральном”, чтобы он соответствовал Премьер-лиге, и эти работы будут вестись».

Директор считает, что вопрос в целом не стоит так остро: «Атмосфера в команде прекрасная. Я вижу по публикациям в СМИ, что кто-то пытается искусственно подогревать интерес к проблемам “Черноморца”. Последнее время очень активно обсуждается ВАР. Я не склонен даже пытаться как-то это комментировать. Я верю в своих парней, верю в команду и знаю, что они сделают максимум, чтобы решить все задачи, которые перед ними стоят».

Кроме того, Пономарев сообщил, что несмотря на работы по приведению «Центрального» к необходимому состоянию, переговоры по игре на «Фиште» все равно ведутся.

Автор: Вадим Высоцкий

Черноморец
2:1
Первый тайм: 1:0
СКА-Хабаровск
Футбол, Первая лига, Тур 29
19.04.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Центральный (Труд)
Главные тренеры
Олег Василенко
Алексей Поддубский
Голы
Черноморец
Роман Акбашев
40′
Гедеон Гузина
75′
СКА-Хабаровск
Артем Симонян
60′
Составы команд
Черноморец
25
Ростислав Солдатенко
17
Денис Фомин
44
Анри Чичинадзе
88
Владислав Мастерной
4
Штефан Милич
64
Олег Ланин
3
Магомед Мусалов
46′
27
Даниил Гурченко
6
Заур Тарба
63′
10
Мераби Уридия
13
Роман Акбашев
87′
8
Залимхан Юсупов
21
Егор Иванов
82′
35
Иван Енин
9
Гедеон Гузина
88′
7
Антон Антонов
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
17
Николай Покидышев
44
Юрий Журавлев
84′
91
Егор Носков
4
Борха Мартинес
9
Георгий Гонгадзе
55
Артем Быков
46′
21
Глеб Гурбан
7
Артем Симонян
45+1′
88′
19
Максим Кутовой
46
Никита Першин
61′
20
Камран Алиев
92
Роман Емельянов
62′
8
Александр Гаглоев
14
Хеан Карлос Киньонес
46′
11
Альбек Гонгапшев
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
2
Удары (всего)
1
2
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
7
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Богдан Головко
(Россия, Волгоград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти