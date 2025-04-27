«Торпедо» обыграло «Аланию» в матче Первой лиги

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Футболисты московского «Торпедо» в гостях победили владикавказскую «Аланию» в матче 30-го тура Первой лиги.
Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 4:2 в пользу столичной команды. В составе победителей голы забили Александр Юшин (36-я и 53-я минуты), Марио Чурич (51), реализовавший пенальти, и Ейсон Гусман (69). У хозяев отличились Сармат Огоев (82) и Тарас Гаглоев (89).
«Торпедо» (55 очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Алания» (23), потерпевшая четвертое поражение подряд, находится на 16-й строчке, в зоне вылета.
В 31-м туре «Торпедо» сыграет в гостях с лидером Первой лиги калининградской «Балтикой» 3 мая, «Алания» в тот же день в гостях встретится с «Чайкой» из Песчанокопского.
Спартак Гогниев
Олег Кононов
Сармат Огоев
82′
Тарас Гаглоев
89′
Александр Юшин
36′
Марио Чурич
50′
Александр Юшин
(Глеб Шевченко)
53′
Ейсон Гусман
69′
23
Георгий Натабашвили
19
Аллон Бутаев
73
Макар Чирков
58
Мурат Ышык
8
Алан Хугаев
9
Артем Закиров
76
Виктор Нафиков
12
Данил Казанцев
61′
4
Сослан Качмазов
65′
25
Давид Кокоев
46′
21
Артур Козырев
70
Руслан Дауров
61′
37
Тарас Гаглоев
79
Дато Черткоев
61′
27
Руслан Гогниев
74
Михаил Волков
3
Александр Иваньков
15
Егор Данилкин
19
Руслан Байтуков
99
Глеб Шевченко
90+3′
7
Александр Юшин
10
Ейсон Гусман
79′
17
Игорь Горбунов
80
Хетаг Хосонов
73′
87
Андрей Костин
97
Марио Чурич
63′
69′
22
Владислав Галкин
27
Гулжигит Алыкулов
69′
52
Равиль Нетфуллин
69
Ираклий Манелов
69′
9
Максим Максимов
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
12
6
Удары в створ
11
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
4
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Главный судья
Иван Сиденков
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти