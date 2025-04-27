«Ротор» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Арсеналом»

Оба мяча команды забили в первом тайме: за гостей отличился Илья Сафронов на 7-й минуте, а за хозяев — Сергей Ткачев на 18-й.
Отметим, что «Ротор» почти весь второй тайм провел в меньшинстве. На 48-й минуте вторую желтую карточку получил автор гола Сафронов.
Футбол, Первая лига, Тур 30
27.04.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арсенал
Главные тренеры
Александр Сторожук
Денис Бояринцев
Голы
Арсенал
Сергей Ткачев
18′
Ротор
Илья Сафронов
7′
Составы команд
Арсенал
18
Михаил Цулая
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
31
Кирилл Большаков
44
Алексей Бердников
8
Артем Попов
59
Тигран Аванесян
78
Данил Липовой
5
Никита Раздорских
44′
59′
6
Владислав Левин
11
Сергей Ткачев
81′
19
Кирилл Богданец
22
Алан Цараев
75′
14
Милош Брнович
9
Амур Калмыков
46′
25
Урош Джуранович
Ротор
13
Никита Чагров
12
Дмитрий Прищепа
6′
27
Заурбек Плиев
28
Андрей Семенов
7
Илья Сафронов
39′
48′
19
Никита Плотников
24
Михаил Мальцев
73′
17
Глеб Шильников
57
Евгений Болотов
83′
10
Игорь Соколов
97
Дамир Таликин
62′
5
Алексей Шумских
21
Сергей Макаров
73′
6
Юрий Завезен
90
Максим Турищев
62′
44
Илья Кухарчук
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
2
Удары (всего)
3
1
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
5
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Фалов
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти