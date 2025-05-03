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Первая лига. «Сочи» забил 5 мячей «Арсеналу», «Черноморец» выиграл у «Шинника», «Алания» разгромила «Чайку»

Вечером 3 мая завершились очередные матчи 31-го тура Мелбет — Первой лиги.

Источник: https://vk.com/pfcsochi

«Чайка» принимала в Песчанокопском «Аланию» и была разгромлена со счетом 0:3. В составе гостей по голу забили Артем Закиров, Руслан Гогниев и Артур Козырев.

Футбол
Первая лига 2024/2025
Тур 31, 3.05.2025, 17:00
Шинник
0
Черноморец
2

Новороссийский «Черноморец» в Ярославле нанес поражение «Шиннику» — 2:0. Автором дубля стал боснийский нападающий южан Гедеон Гузина.

«Сочи» на своем поле со счетом 5:1 разгромил тульский «Арсенал». На гол Артура Калмыкова «леопарды» ответили точными ударами Романа Пасевича, Руслана Магаля, Мартина Крамарича (с пенальти), а также дублем Даниила Мартового.

«Черноморец» с 57 очками идет вторым в турнирной таблице, «Сочи» (56) поднялся на третью позицию, «Арсенал» (37) остался десятым, «Шинник» (35) — двенадцатым, «Чайка» (34) занимает тринадцатую строчку, а «Алания» (26) — шестнадцатую.

Сочи
5:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал
Футбол, Первая лига, Тур 31
3.05.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Роберт Морено
Александр Сторожук
Голы
Сочи
Роман Пасевич
64′
Руслан Магаль
75′
Мартин Крамарич
81′
Даниил Мартовой
87′
Даниил Мартовой
89′
Арсенал
Амур Калмыков
53′
Составы команд
Сочи
35
Александр Дегтев
4
Вячеслав Литвинов
8
Максим Кайнов
24
Набиль Абердин
21
Игнасио Сааведра
7
Владимир Писарский
59
Руслан Барт
27
Кирилл Заика
82′
5
Павел Маслов
17
Артем Макарчук
34′
68′
13
Сергей Терехов
97
Роман Пасевич
84′
22
Олег Кожемякин
10
Мартин Крамарич
84′
20
Даниил Мартовой
Арсенал
18
Михаил Цулая
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
31
Кирилл Большаков
47′
44
Алексей Бердников
8
Артем Попов
86′
11
Сергей Ткачев
22
Алан Цараев
59
Тигран Аванесян
5
Никита Раздорских
63′
14
Милош Брнович
78
Данил Липовой
85′
19
Кирилл Богданец
9
Амур Калмыков
62′
73′
64
Давид Семенчук
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
2
6
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
0
Угловые
3
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти