Первая лига. «Сочи» забил 5 мячей «Арсеналу», «Черноморец» выиграл у «Шинника», «Алания» разгромила «Чайку»

«Чайка» принимала в Песчанокопском «Аланию» и была разгромлена со счетом 0:3. В составе гостей по голу забили Артем Закиров, Руслан Гогниев и Артур Козырев.
Новороссийский «Черноморец» в Ярославле нанес поражение «Шиннику» — 2:0. Автором дубля стал боснийский нападающий южан Гедеон Гузина.
«Сочи» на своем поле со счетом 5:1 разгромил тульский «Арсенал». На гол Артура Калмыкова «леопарды» ответили точными ударами Романа Пасевича, Руслана Магаля, Мартина Крамарича (с пенальти), а также дублем Даниила Мартового.
«Черноморец» с 57 очками идет вторым в турнирной таблице, «Сочи» (56) поднялся на третью позицию, «Арсенал» (37) остался десятым, «Шинник» (35) — двенадцатым, «Чайка» (34) занимает тринадцатую строчку, а «Алания» (26) — шестнадцатую.
Роберт Морено
Александр Сторожук
Роман Пасевич
64′
Руслан Магаль
75′
Мартин Крамарич
81′
Даниил Мартовой
87′
Даниил Мартовой
89′
Амур Калмыков
53′
35
Александр Дегтев
4
Вячеслав Литвинов
8
Максим Кайнов
24
Набиль Абердин
21
Игнасио Сааведра
7
Владимир Писарский
59
Руслан Барт
27
Кирилл Заика
82′
5
Павел Маслов
17
Артем Макарчук
34′
68′
13
Сергей Терехов
97
Роман Пасевич
84′
22
Олег Кожемякин
10
Мартин Крамарич
84′
20
Даниил Мартовой
18
Михаил Цулая
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
31
Кирилл Большаков
47′
44
Алексей Бердников
8
Артем Попов
86′
11
Сергей Ткачев
22
Алан Цараев
59
Тигран Аванесян
5
Никита Раздорских
63′
14
Милош Брнович
78
Данил Липовой
85′
19
Кирилл Богданец
9
Амур Калмыков
62′
73′
64
Давид Семенчук
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
2
6
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
0
Угловые
3
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Главный судья
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти