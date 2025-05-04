«Ротор» обыграл «Енисей» в матче Первой лиги

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 3:0. Голы забили Илья Кухарчук (8-я минута), Максим Турищев (62, с пенальти) и Александр Клещенко (70).
За три тура до финиша соревнований «Ротор» набрал 44 очка и поднялся на седьмое место в таблице, обойдя «Енисей» (42 очка).
Футбол, Первая лига, Тур 31
4.05.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Денис Бояринцев
Андрей Тихонов
Голы
Ротор
Илья Кухарчук
8′
Максим Турищев
62′
Александр Клещенко
69′
Составы команд
Ротор
13
Никита Чагров
5
Алексей Шумских
89′
11
Александр Клещенко
12
Дмитрий Прищепа
28
Андрей Семенов
21
Сергей Макаров
18
Владислав Тюрин
64′
17
Глеб Шильников
19
Никита Плотников
26′
64′
6
Юрий Завезен
24
Михаил Мальцев
64′
9
Владислав Морозов
44
Илья Кухарчук
35′
90
Максим Турищев
57
Евгений Болотов
74′
78′
97
Дамир Таликин
Енисей
1
Станислав Антипин
33
Александр Масловский
44
Михаил Тихонов
5
Иллой-Айет Эммерсон
7
Андреа Чуканов
23
Кирилл Ушатов
6
Амир Батырев
66′
55
Никита Богатырев
8
Александр Ломакин
66′
11
Денис Тихонов
17
Иван Зазвонкин
66′
22
Александр Канаплин
15
Андрей Окладников
81′
47
Александр Долгов
87
Андрей Мазурин
66′
49
Оливье Кенфак
Статистика
3
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
3
8
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
4
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Константин Аверьянов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти