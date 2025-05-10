«Родина» победила тульский «Арсенал» на выезде в матче 32-го тура Первой лиги

«Родина» довела количество набранных в сезоне очков до 47 и поднялась на шестое место в турнирной таблице. Тульский «Арсенал» остался на 10-й строчке с 37 очками в 32 матчах. Возглавляет чемпионскую гонку «Балтика», у которой 67 очков.