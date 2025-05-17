«СКА-Хабаровск» обыграл «Родину» в матче Первой лиги

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. «СКА-Хабаровск» переиграл московскую «Родину» в матче 33-го тура Первой лиги по футболу.
Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 1:0. На 42-й минуте отличился Рамазан Гаджимурадов.
«СКА-Хабаровск», набравший 53 очка, занимает пятое место в турнирной таблице. «Родина» с 47 очками располагается на седьмой строчке.
В заключительном туре Первой лиги «СКА-Хабаровск» 24 мая на выезде встретится с екатеринбургским «Уралом», а «Родина» в этот же день примет ярославский «Шинник».
Футбол, Первая лига, Тур 33
17.05.2025, 08:00 (МСК UTC+3)
им. Ленина
Главные тренеры
Алексей Поддубский
Зоран Зелькович
Голы
СКА-Хабаровск
Рамазан Гаджимурадов
42′
Составы команд
СКА-Хабаровск
1
Алексей I Кузнецов
21
Глеб Гурбан
44
Юрий Журавлев
91
Егор Носков
92
Роман Емельянов
9
Георгий Гонгадзе
17
Николай Покидышев
72′
84
Ярослав Гребенкин
4
Борха Мартинес
66′
6
Садыг Багиев
7
Артем Симонян
81′
8
Александр Гаглоев
20
Камран Алиев
81′
96
Александр Максименко
70
Рамазан Гаджимурадов
66′
11
Альбек Гонгапшев
Родина
1
Сергей Айдаров
26
Артем Мещанинов
68
Михаил Рядно
20
Артем Концевой
55
Митя Крижан
10
Йорди Рейна
88
Артем Сокол
76′
22
Александр Гапечкин
6
Руслан Фищенко
65′
12
Дмитрий Маркитесов
7
Пап Гуйе
76′
52
Иван Кузьмичев
18
Магомедхабиб Абдусаламов
65′
99
Иван Тимошенко
77
Аршак Корян
46′
9
Артем Максименко
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Галимов
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти