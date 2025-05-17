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«СКА-Хабаровск» обыграл «Родину» в матче Первой лиги

«СКА-Хабаровск» обыграл «Родину» в матче 33-го тура Первой лиги.

Источник: ФК "СКА-Хабаровск"

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. «СКА-Хабаровск» переиграл московскую «Родину» в матче 33-го тура Первой лиги по футболу.

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 1:0. На 42-й минуте отличился Рамазан Гаджимурадов.

«СКА-Хабаровск», набравший 53 очка, занимает пятое место в турнирной таблице. «Родина» с 47 очками располагается на седьмой строчке.

В заключительном туре Первой лиги «СКА-Хабаровск» 24 мая на выезде встретится с екатеринбургским «Уралом», а «Родина» в этот же день примет ярославский «Шинник».

СКА-Хабаровск
1:0
Первый тайм: 1:0
Родина
Футбол, Первая лига, Тур 33
17.05.2025, 08:00 (МСК UTC+3)
им. Ленина
Главные тренеры
Алексей Поддубский
Зоран Зелькович
Голы
СКА-Хабаровск
Рамазан Гаджимурадов
42′
Составы команд
СКА-Хабаровск
1
Алексей I Кузнецов
21
Глеб Гурбан
44
Юрий Журавлев
91
Егор Носков
92
Роман Емельянов
9
Георгий Гонгадзе
17
Николай Покидышев
72′
84
Ярослав Гребенкин
4
Борха Мартинес
66′
6
Садыг Багиев
7
Артем Симонян
81′
8
Александр Гаглоев
20
Камран Алиев
81′
96
Александр Максименко
70
Рамазан Гаджимурадов
66′
11
Альбек Гонгапшев
Родина
1
Сергей Айдаров
26
Артем Мещанинов
68
Михаил Рядно
20
Артем Концевой
55
Митя Крижан
10
Йорди Рейна
88
Артем Сокол
76′
22
Александр Гапечкин
6
Руслан Фищенко
65′
12
Дмитрий Маркитесов
7
Пап Гуйе
76′
52
Иван Кузьмичев
18
Магомедхабиб Абдусаламов
65′
99
Иван Тимошенко
77
Аршак Корян
46′
9
Артем Максименко
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Галимов
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти