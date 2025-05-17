«Торпедо» обыграло «Сочи» и оторвалось от третьего места в Первой лиге на шесть очков

После этой победы в активе «Торпедо» стало 64 очка. Автозаводцы располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Олега Кононова оторвались от идущего третьим «Черноморца» на шесть очков. Отметим, что у команды из Новороссийска на один матч меньше. «Сочи» с 57 очками идёт на четвёртой строчке.