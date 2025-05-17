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«Торпедо» обыграло «Сочи» и оторвалось от третьего места в Первой лиге на шесть очков

Завершился матч 33-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Сочи» и московское «Торпедо».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Фишт». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Гости одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 78-й минуте. Его автором стал колумбийский полузащитник Ейсон Гусман, реализовавший 11-метровый удар.

После этой победы в активе «Торпедо» стало 64 очка. Автозаводцы располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Олега Кононова оторвались от идущего третьим «Черноморца» на шесть очков. Отметим, что у команды из Новороссийска на один матч меньше. «Сочи» с 57 очками идёт на четвёртой строчке.

Сочи
0:1
Первый тайм: 0:0
Торпедо
Футбол, Первая лига, Тур 33
17.05.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Роберт Морено
Олег Кононов
Голы
Торпедо
Ейсон Гусман
75′
Составы команд
Сочи
35
Александр Дегтев
4
Вячеслав Литвинов
22
Олег Кожемякин
24
Набиль Абердин
17
Артем Макарчук
21
Игнасио Сааведра
10
Мартин Крамарич
77
Владимир Писарский
27
Кирилл Заика
81′
5
Павел Маслов
28
Руслан Магаль
27′
63′
20
Даниил Мартовой
97
Роман Пасевич
81′
29
Кирилл Никитин
Торпедо
74
Михаил Волков
90+3′
3
Александр Иваньков
4
Сергей Бородин
84′
90
Боян Роганович
99
Глеб Шевченко
80
Хетаг Хосонов
73′
19
Руслан Байтуков
81′
15
Егор Данилкин
10
Ейсон Гусман
81′
17
Игорь Горбунов
84′
97
Марио Чурич
31′
46′
87
Андрей Костин
7
Александр Юшин
73′
9
Максим Максимов
27
Гулжигит Алыкулов
58′
69
Ираклий Манелов
70′
Статистика
1
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти