«Чайка» обыграла «Ротор» в матче Первой лиги

Местная «Чайка» обыграла волгоградский «Ротор» со счётом 1:0.
Единственный гол в матче на 12-й минуте забил Станислав Библик.
«Чайка» набрала 38 очков и поднялась на 10-ю строчку турнирной таблицы. В последнем матче сезона команда встретится с «Соколом». Все матчи заключительного тура Первой лиги пройдут 24 мая и начнутся в 13:00 мск. «Ротор» с 47 очками располагается на восьмой позиции. Волгоградцы в последнем туре сыграют дома с «Уфой».
Победителем Первой лиги сезона-2024/2025 cтала «Балтика», вернувшаяся в Российскую Премьер-Лигу спустя год.
Футбол, Первая лига, Тур 33
17.05.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
им. И.П. Чайки
Главные тренеры
Сергей Первушин
Денис Бояринцев
Голы
Чайка
Станислав Библик
13′
Составы команд
Чайка
73
Михаил Штепа
2
Данил Пелих
70′
4
Камиль Ибрагимов
90+4′
99
Андрей Евдокимов
55′
10
Никита Маляров
75′
18
Олег Николаев
77
Эльдияр Зарыпбеков
7
Александр Хохлачев
17
Муслим Бамматгереев
78′
97
Матвей Тороп
19
Владислав Руденко
73′
78
Даниил Черняков
20
Станислав Библик
83′
9
Олег Козаченко
Ротор
13
Никита Чагров
3
Максим Швецов
12
Дмитрий Прищепа
17
Глеб Шильников
28
Андрей Семенов
90
Максим Турищев
11
Александр Клещенко
23′
5
Алексей Шумских
27
Заурбек Плиев
34′
7
Илья Сафронов
19
Никита Плотников
66′
21
Сергей Макаров
24
Михаил Мальцев
46′
23
Дмитрий Лаврищев
57
Евгений Болотов
67′
97
Дамир Таликин
Статистика
4
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Лапатухин
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти