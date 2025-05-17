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«Чайка» обыграла «Ротор» в матче Первой лиги

На стадионе имени Ивана Чайки в Песчанокопском завершился матч 33-го тура Мелбет Первой лиги.

Источник: ФК "Чайка"

Местная «Чайка» обыграла волгоградский «Ротор» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 12-й минуте забил Станислав Библик.

«Чайка» набрала 38 очков и поднялась на 10-ю строчку турнирной таблицы. В последнем матче сезона команда встретится с «Соколом». Все матчи заключительного тура Первой лиги пройдут 24 мая и начнутся в 13:00 мск. «Ротор» с 47 очками располагается на восьмой позиции. Волгоградцы в последнем туре сыграют дома с «Уфой».

Победителем Первой лиги сезона-2024/2025 cтала «Балтика», вернувшаяся в Российскую Премьер-Лигу спустя год.

Чайка
1:0
Первый тайм: 1:0
Ротор
Футбол, Первая лига, Тур 33
17.05.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
им. И.П. Чайки
Главные тренеры
Сергей Первушин
Денис Бояринцев
Голы
Чайка
Станислав Библик
13′
Составы команд
Чайка
73
Михаил Штепа
2
Данил Пелих
70′
4
Камиль Ибрагимов
90+4′
99
Андрей Евдокимов
55′
10
Никита Маляров
75′
18
Олег Николаев
77
Эльдияр Зарыпбеков
7
Александр Хохлачев
17
Муслим Бамматгереев
78′
97
Матвей Тороп
19
Владислав Руденко
73′
78
Даниил Черняков
20
Станислав Библик
83′
9
Олег Козаченко
Ротор
13
Никита Чагров
3
Максим Швецов
12
Дмитрий Прищепа
17
Глеб Шильников
28
Андрей Семенов
90
Максим Турищев
11
Александр Клещенко
23′
5
Алексей Шумских
27
Заурбек Плиев
34′
7
Илья Сафронов
19
Никита Плотников
66′
21
Сергей Макаров
24
Михаил Мальцев
46′
23
Дмитрий Лаврищев
57
Евгений Болотов
67′
97
Дамир Таликин
Статистика
4
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Лапатухин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти