«Чайка» обыграла «Ротор» в матче Первой лиги

«Чайка» набрала 38 очков и поднялась на 10-ю строчку турнирной таблицы. В последнем матче сезона команда встретится с «Соколом». Все матчи заключительного тура Первой лиги пройдут 24 мая и начнутся в 13:00 мск. «Ротор» с 47 очками располагается на восьмой позиции. Волгоградцы в последнем туре сыграют дома с «Уфой».