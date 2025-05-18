«Арсенал» в гостях победил «Уфу» в матче 33-го тура Первой лиги

«Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Александра Сторожука набрала 40 очков за 33 матча. «Уфа» заработала 32 очка после 33 игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 68 очков за 33 игры.