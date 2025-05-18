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Милан
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П1
2.43
X
3.59
П2
3.00
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
:
Венеция
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.05
П2
3.10
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.12
П2
2.73
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
:
Лацио
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П1
1.71
X
4.19
П2
5.20
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.89
П2
8.25
Футбол. Зарубежный
21:45
Лечче
:
Торино
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П1
2.00
X
3.41
П2
4.30
Футбол. Зарубежный
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Монца
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Эмполи
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П1
4.78
X
3.59
П2
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X
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«Арсенал» в гостях победил «Уфу» в матче 33-го тура Первой лиги

Завершился матч 33-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались тульский «Арсенал» и «Уфа».

Источник: ФК "Арсенал" Тула

Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Силантьев из Самары. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 33-й минуте счёт в игре открыл защитник «Арсенала» Кирилл Большаков. На 54-й минуте полузащитник Эдарлин Рейес укрепил преимущество тульской команды. Через шесть минут нападающий Илья Черняк сократил отставание «Уфы».

«Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Александра Сторожука набрала 40 очков за 33 матча. «Уфа» заработала 32 очка после 33 игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 68 очков за 33 игры.

Уфа
1:2
Первый тайм: 0:1
Арсенал
Футбол, Первая лига, Тур 33
18.05.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Нефтяник
Главные тренеры
Омари Тетрадзе
Александр Сторожук
Голы
Уфа
Илья Черняк
61′
Арсенал
Кирилл Большаков
33′
Эдарлин Рейес
55′
Составы команд
Уфа
1
Олег Баклов
4
Даниил Корнюшин
62
Вадим Карпов
27
Андрей Анисимов
90′
18
Артем Гуренко
5
Денис Кутин
88
Мигран Агеян
89
Дмитрий Стоцкий
74′
23
Данил Ахатов
21
Никита Мацхарашвили
54′
58′
8
Шамиль Исаев
15
Валерий Бочеров
58′
77
Илья Черняк
11
Владислав Ложкин
74′
72
Камиль Муллин
Арсенал
18
Михаил Цулая
90+4′
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
31
Кирилл Большаков
8
Артем Попов
59
Тигран Аванесян
14
Милош Брнович
44
Алексей Бердников
45+2′
46′
46
Илья Москаленчик
7
Эдарлин Рейес
38′
84′
10
Ишхан Гелоян
17
Маттео Алинви
70′
5
Никита Раздорских
25
Урош Джуранович
84′
9
Амур Калмыков
11
Сергей Ткачев
63′
78
Данил Липовой
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
1
Удары (всего)
2
1
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
0
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Силантьев
(Россия, Самара)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти