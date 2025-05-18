«Арсенал» в гостях победил «Уфу» в матче 33-го тура Первой лиги

Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Силантьев из Самары. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 33-й минуте счёт в игре открыл защитник «Арсенала» Кирилл Большаков. На 54-й минуте полузащитник Эдарлин Рейес укрепил преимущество тульской команды. Через шесть минут нападающий Илья Черняк сократил отставание «Уфы».
«Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Александра Сторожука набрала 40 очков за 33 матча. «Уфа» заработала 32 очка после 33 игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 68 очков за 33 игры.
Омари Тетрадзе
Александр Сторожук
Илья Черняк
61′
Кирилл Большаков
33′
Эдарлин Рейес
55′
1
Олег Баклов
4
Даниил Корнюшин
62
Вадим Карпов
27
Андрей Анисимов
90′
18
Артем Гуренко
5
Денис Кутин
88
Мигран Агеян
89
Дмитрий Стоцкий
74′
23
Данил Ахатов
21
Никита Мацхарашвили
54′
58′
8
Шамиль Исаев
15
Валерий Бочеров
58′
77
Илья Черняк
11
Владислав Ложкин
74′
72
Камиль Муллин
18
Михаил Цулая
90+4′
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
31
Кирилл Большаков
8
Артем Попов
59
Тигран Аванесян
14
Милош Брнович
44
Алексей Бердников
45+2′
46′
46
Илья Москаленчик
7
Эдарлин Рейес
38′
84′
10
Ишхан Гелоян
17
Маттео Алинви
70′
5
Никита Раздорских
25
Урош Джуранович
84′
9
Амур Калмыков
11
Сергей Ткачев
63′
78
Данил Липовой
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
1
Удары (всего)
2
1
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
0
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Главный судья
Кирилл Силантьев
(Россия, Самара)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти