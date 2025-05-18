Досрочно вылетевший из Первой лиги «Сокол» разгромил «Шинник» в предпоследнем туре

«Сокол» в предыдущем туре уже досрочно вылетел из турнира. Сейчас в его активе 29 очков (17-е место), и он уступает идущей 16-й «Уфе» (32 очка) по дополнительным показателям. «Шинник» занимает 14-ю строчку (35).