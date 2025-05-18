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Динамо
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П1
X
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Эвертон
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Саутгемптон
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П1
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П2
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Досрочно вылетевший из Первой лиги «Сокол» разгромил «Шинник» в предпоследнем туре

В Ярославле завершился матч предпоследнего (33-го) тура Первой лиги, в котором «Сокол» на выезде крупно обыграл «Шинник» со счетом 4:0.

Источник: sokol-saratov.ru

В составе саратовского клуба дубль оформил Батраз Гурциев, еще по голу забили Роман Ермолин и Владислав Шпитальный.

«Сокол» в предыдущем туре уже досрочно вылетел из турнира. Сейчас в его активе 29 очков (17-е место), и он уступает идущей 16-й «Уфе» (32 очка) по дополнительным показателям. «Шинник» занимает 14-ю строчку (35).

Шинник
0:4
Первый тайм: 0:2
Сокол
Футбол, Первая лига, Тур 33
18.05.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Шинник
Главные тренеры
Александр Побегалов
Голы
Сокол
Батраз Гурциев
3′
Роман Ермолин
6′
Батраз Гурциев
56′
Владислав Шпитальный
66′
Нереализованные пенальти
Шинник
Василий Алейников
27′
Составы команд
Шинник
75
Денис Вамбольт
33
Артем Лавренков
49′
27
Артур Черный
50
Артем Голубев
15
Дмитрий Самойлов
10
Тимофей Шипунов
80′
8
Данила Сухомлинов
6
Андрюс Рукас
12′
46′
5
Вячеслав Зинков
70
Руслан Куль
67′
24
Джонатан Джон
11
Захар Федоров
67′
90
Павел Шакуро
38
Василий Алейников
39′
46′
9
Стивен Альфред
Сокол
36
Михаил Левашов
5
Владимир Ковачевич
23
Иван Чуриков
43′
18
Иван Лепский
28
Павел Забелин
22
Роман Юзепчук
8
Георгий Кантария
25′
59′
20
Данил Полубояринов
10
Батраз Гурциев
70′
11
Владлен Бабаев
69
Роман Ермолин
29′
60′
27
Артем Молодцов
7
Илья Порохов
59′
19
Стефан Вукич
9
Владислав Шпитальный
81′
92
Егор Карпицкий
Статистика
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
13
9
Удары в створ
10
0
Штанги, перекладины
0
12
Угловые
4
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти