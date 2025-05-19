«От нас мало что зависит». Президент «Урала» Иванов — о выходе в РПЛ

"Верю ли в выход в РПЛ? Конечно, мы будем стараться до последнего. От нас сейчас мало что зависит, но мы будем стараться попасть хотя бы в переходные матчи. Конечно, верю. А как не верить, задача такая стоит. Если бы я не верил, я бы встал и пошёл. Зачем мне здесь сидеть, чтобы команда видела, как президент не верит в свою команду.