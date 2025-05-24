«Урал» обыграл «СКА-Хабаровск» и обеспечил себе участие в стыках за право выхода в РПЛ

Завершился матч 34-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и «СКА-Хабаровск». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в одноимённом городе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Юрием Карповым (Петрозаводск). «Урал» одержал победу со счётом 3:1.