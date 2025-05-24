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Тарханов: «Черноморец» и «Урал» более играющие команды, чем «Торпедо»

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Тарханов поделился мнением об уровне игры московской команды.

Источник: Чемпионат.com

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Тарханов поделился мнением об уровне игры московской команды. Российский специалист считает, что «Черноморец» и «Урал» являются более играющими командами.

«Торпедо» всё время выступало в высшей лиге во времена СССР и России. Но менялась структура, и не было спонсоров, как сейчас. Однако по последнему матчу с «КАМАЗом» мне не понравилось «Торпедо» — команда имела численное преимущество. Даже «Черноморец» и «Урал» более играющие команды, чем «Торпедо». Команде нужно укрепляться, иначе повторится ситуация с «Балтикой» в прошлом сезоне. Они начали усиливаться только зимой, но было уже поздно«, — сказал Тарханов в беседе корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.