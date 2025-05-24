Инвестор «Черноморца» намекнул, что команда не получит лицензию для участия в РПЛ

«Поздравляю наш “Черноморец” с 19-й победой в сезоне, третьим местом в итоговой турнирной таблице и завоеванием бронзовых медалей в честной борьбе. Команда сделала всё, что могла. Благодарен каждому, кто участвовал в нашем проекте.



К сожалению, прыгнуть выше бюрократической головы не получилось. По планам на следующий сезон: будем думать с учётом всех инфраструктурных и других ограничений, чтобы дважды не оказаться в подобной ситуации. Спасибо всем большое!» — написал Шишкарёв.