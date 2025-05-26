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«Перед последним туром выпил много таблеток». Кононов — о выходе «Торпедо» в РПЛ

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов после матча 34-го тура Мелбет Первой лиги с «КАМАЗом» (1:1) поделился эмоциями от выхода в Российскую Премьер-Лигу.

Источник: Чемпионат.com

Автозаводцы заняли итоговое второе место и напрямую вышли в РПЛ.

«Я поздравляю всех с выходом в РПЛ! Поздравляю всех ребят, они отдали много сил. Понятно, что сезон не всегда бывает ровным, и не всегда команда показывает стабильно хорошую игру. Но концовку сезона мы провели очень собранно, против серьёзных соперников, и именно за счёт этой собранности и организованности мы добились результата.

Самый счастливый момент этого сезона? Сегодняшняя игра и выход в РПЛ! Сегодня выпил очень много таблеток перед игрой», — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.