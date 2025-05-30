«Это Россия, Михалыч!» Александр Мостовой — о недопуске «Черноморца» к стыкам РПЛ

«У нас есть пример “Черноморца”, который по спортивному принципу вышел, но его не допускают до стыковых матчей из-за стадиона. У нас что, в стране нет стадионов? Где спортивный принцип? Но есть одна фраза: “Это Россия, Михалыч!” “Черноморец” жалко в спортивном плане. Им надо было дать шанс сыграть в стыках. Пускай сыграли бы, а потом всё решали.