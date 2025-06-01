Смольников объявил об уходе с поста вице-президента «Урала» после невыхода клуба в РПЛ

Ранее команда не смогла выйти в РПЛ через стыковые матчи, уступив «Ахмату» со счётом 2:3 по сумме встреч.
— Почему «Уралу» не удались стыки?
— К сожалению, таковы реалии. Ребятам нужно было оказаться на голову сильнее соперника, чтобы победить. В любом случае они отдали все, что могли. Они — молодцы.
— Вы остаётесь в клубе?
— Нет. Я покидаю «Урал». Это мое решение, которое я озвучил президенту заранее.
— Что ждёт Шатова и Ромащенко?
— Я уверен, Шатов добьётся всех целей, которые перед собой поставит. За такими, как он, будущее. Ромащенко — специалист высочайшего уровня и фанатик. Такие люди не должны ни минуты оставаться без футбола. А ещё хочу сказать отдельное спасибо болельщикам. Они — молодцы и заслуживают большего, чего я им и желаю от всего сердца, — сказал Смольников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.