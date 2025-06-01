Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Ростов
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
32.00
X
1.11
П2
13.75
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
ПСЖ
5
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига наций
04.06
Германия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.85
П2
4.33

Смольников объявил об уходе с поста вице-президента «Урала» после невыхода клуба в РПЛ

Игорь Смольников высказался на тему ухода с должности вице-президента «Урала».

Источник: Чемпионат.com

Ранее команда не смогла выйти в РПЛ через стыковые матчи, уступив «Ахмату» со счётом 2:3 по сумме встреч.

— Почему «Уралу» не удались стыки?

— К сожалению, таковы реалии. Ребятам нужно было оказаться на голову сильнее соперника, чтобы победить. В любом случае они отдали все, что могли. Они — молодцы.

— Вы остаётесь в клубе?

— Нет. Я покидаю «Урал». Это мое решение, которое я озвучил президенту заранее.

— Что ждёт Шатова и Ромащенко?

— Я уверен, Шатов добьётся всех целей, которые перед собой поставит. За такими, как он, будущее. Ромащенко — специалист высочайшего уровня и фанатик. Такие люди не должны ни минуты оставаться без футбола. А ещё хочу сказать отдельное спасибо болельщикам. Они — молодцы и заслуживают большего, чего я им и желаю от всего сердца, — сказал Смольников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.