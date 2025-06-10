Инвестор согласился выделить «Черноморцу» бюджет на следующий сезон: «Мне дорог родной Новороссийск»

«Знаю, что в свете моих заявлений по поводу взаимоотношений Группы компаний “Дело” и футбольного клуба “Черноморец” возникло немало домыслов и переживаний за дальнейшую судьбу команды. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что мне дорог родной Новороссийск, в социальные проекты которого мы продолжаем вкладывать серьезные средства. Об этом планирую позже рассказать подробнее. Мне дорог и “Черноморец”, за который я болею с детства и в который только за последние три года ГК “Дело” инвестировала более двух миллиардов рублей. Но, повторюсь, когда по независящим от тебя причинам невозможно добиться поставленной цели, просто нет смысла вкладывать деньги. Более того, это даже неадекватно с точки зрения бизнеса. Поэтому участвовать в деятельности клуба в том же формате мы больше не будем, но, как обещал, двигаемся дальше с учетом реалий, меняем приоритеты.