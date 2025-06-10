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Инвестор согласился выделить «Черноморцу» бюджет на следующий сезон: «Мне дорог родной Новороссийск»

Сергей Шишкарев, председатель Совета директоров Группы компаний «Дело», прокомментировал слухи насчет прекращения финансирования «Черноморца».

Источник: fc-cn.ru

Ранее Шишкарев объявил о прекращении финансирования «Черноморца» из-за «попытки манипуляции футбольным результатом».

«Знаю, что в свете моих заявлений по поводу взаимоотношений Группы компаний “Дело” и футбольного клуба “Черноморец” возникло немало домыслов и переживаний за дальнейшую судьбу команды. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что мне дорог родной Новороссийск, в социальные проекты которого мы продолжаем вкладывать серьезные средства. Об этом планирую позже рассказать подробнее. Мне дорог и “Черноморец”, за который я болею с детства и в который только за последние три года ГК “Дело” инвестировала более двух миллиардов рублей. Но, повторюсь, когда по независящим от тебя причинам невозможно добиться поставленной цели, просто нет смысла вкладывать деньги. Более того, это даже неадекватно с точки зрения бизнеса. Поэтому участвовать в деятельности клуба в том же формате мы больше не будем, но, как обещал, двигаемся дальше с учетом реалий, меняем приоритеты.

Получил много обращений, суть которых сводится к тому, что без поддержки ГК «Дело» «Черноморец» может исчезнуть с футбольной карты страны. Я четко осознаю, что для местных болельщиков это будет настоящая трагедия. Ее совместными усилиями допустить нельзя. Поэтому, еще раз взвесив все составляющие, я принял решение о том, что компания выделит клубу бюджет для выступления в следующем сезоне в Футбольной национальной лиге. Как и говорил ранее, все обязательства по прошедшему сезону будут выполнены.

Слышал выступление на прямой линии с горожанами мэра Андрея Кравченко, который пообещал не оставить «Черноморец» без поддержки. Очень надеюсь, что так и будет.

Мы со своей стороны понимаем, что каких бы результатов не добивалась команда, выйти в Премьер-Лигу в нынешних условиях у нее не получится, поэтому выбираем стратегическую линию, которая предполагает работу над созданием инфраструктуры, вложения в детский спорт и другие не менее важные проекты. Если городская администрация приведет принадлежащий ей стадион «Центральный» в состояние, соответствующее критериям РПЛ, сможем говорить о новом будущем для «Черноморца». Параллельно и приоритетно держим в фокусе проект строительства нового стадиона", — сказал Шишкарев в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

В прошедшем сезоне «Черноморец» занял 3-е место в Первой лиге, но не смог претендовать на путевку в РПЛ в стыковых матчах из-за проблем со стадионом.