Президент ФНЛ Измайлов прокомментировал ситуацию «Черноморца»

«Ситуация с “Черноморцем” на данный момент разрешилась — мы получили документы, подтверждающие финансирование. Это даст возможность найти источники и на следующий сезон и продолжить играть в Первой лиге. “Черноморец” — команда с большой историей, такой клуб не должен просто пропадать. Будем смотреть и более плотно работать с регионом и инвесторами», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.