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Агент Гоцука отреагировал на информацию, что игрок близок к переходу в «Урал»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы бывшего защитника и капитана «Пари НН» Кирилла Гоцука, отреагировал на информацию, что футболист близок к переходу в екатеринбургский «Урал».

Источник: Чемпионат.com

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы бывшего защитника и капитана «Пари НН» Кирилла Гоцука, отреагировал на информацию, что футболист близок к переходу в екатеринбургский «Урал». Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в стан «шмелей». Также на Гоцука претендует «Оренбург».

«Никак не могу прокомментировать информацию, что Гоцук близок к переходу в “Урал”. Я и Кирилл впервые об этом слышим», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 31 матче прошедшего клубного сезона футболист забил два гола. «Пари Нижний Новгород» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 13-м месте, заработав 27 очков.