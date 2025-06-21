Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
19:00
Мамелоди Сандаунз
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
7.60
X
5.20
П2
1.47
Футбол. Зарубежный
22:00
Интер
:
Урава Ред Даймонд
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.80
П2
9.20
Футбол. Зарубежный
22.06
Флуминенсе
:
Ульсан
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.30
П2
7.80
Футбол. Зарубежный
22.06
Ривер Плейт
:
Монтеррей
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.49
П2
4.30
Футбол. Зарубежный
завершен
Бавария
2
:
Бока Хуниорс
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Лос-Анджелес
0
:
Эсперанс
1
П1
X
П2

Экс-игрок «Торпедо» Рязанцев: на российский футбол свалился большой ком проблем

Бывший полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о ситуации в московском клубе.

Источник: Чемпионат.com

Бывший полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о ситуации в московском клубе.

«Когда с любым клубом в России происходит что-то подобное, это не добавляет веса всему нашему футболу. Нужно вносить изменения, поправки в регламент и другие документы. Такое лето получается… “Химки”, непонятная развязка со стыковыми матчами, теперь ещё и “Торпедо”. Большой ком проблем свалился на российский футбол. Надеюсь, что клуб и лига всё решат грамотно», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что совладельцу «Торпедо» Леониду Соболеву и генеральному директору клуба Валерию Скородумову предъявлено обвинение в попытке подкупа судьи на сумму более чем 1 млн рублей. По данным МВД, подозреваемые пытались повлиять на результат не менее чем трёх матчей с участием автозаводцев. В субботу Мещанский суд Москвы арестовал Леонида Соболева на два месяца.