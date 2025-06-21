Экс-игрок «Торпедо» Рязанцев: на российский футбол свалился большой ком проблем

«Когда с любым клубом в России происходит что-то подобное, это не добавляет веса всему нашему футболу. Нужно вносить изменения, поправки в регламент и другие документы. Такое лето получается… “Химки”, непонятная развязка со стыковыми матчами, теперь ещё и “Торпедо”. Большой ком проблем свалился на российский футбол. Надеюсь, что клуб и лига всё решат грамотно», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.