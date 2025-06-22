Талалаев — о переходе Уткина: можно думать о более интересном, более созидательном футболе

«Я вообще люблю футболистов умных. В каждой команде, с которой я работал, есть футболист, которого можно считать мозгом. Когда таких футболистов несколько, то можно строить другой футбол. Есть стереотип, что мы учим играть только в агрессивный футбол — с прессингом, с отбором, с длинными передачами. На самом деле это не так. Уткин — это мозг. У меня есть один такой в команде, сейчас их будет несколько. Можно думать о более интересном, более созидательном футболе», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».