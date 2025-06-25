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«Черноморец» объявил об уходе главного тренера

«Черноморец» объявил об уходе главного тренера команды Олега Василенко.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Новороссийский футбольный клуб «Черноморец» в своем Telegram-канале объявил об уходе главного тренера команды Олега Василенко.

Стороны взаимно договорились о прекращении сотрудничества. Василенко возглавил клуб перед восьмым туром Первой лиги сезона-2024/25.

«Черноморец» под руководством специалиста по итогам сезона занял третье место в турнирной таблице Первой лиги и должен был сыграть в переходных матчах за путевку в Российскую премьер-лигу (РПЛ), однако не получил лицензию для возможности выступать в высшем российском дивизионе.

Также со специалистом клуб покинул его тренерский штаб, в который входили Сергей Омельянчук, Игорь Лебеденко и Константин Синеоков.