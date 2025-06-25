«Черноморец» объявил об уходе главного тренера

«Черноморец» под руководством специалиста по итогам сезона занял третье место в турнирной таблице Первой лиги и должен был сыграть в переходных матчах за путевку в Российскую премьер-лигу (РПЛ), однако не получил лицензию для возможности выступать в высшем российском дивизионе.