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«Енисей» объявил о трансфере 19-летнего воспитанника «Зенита» и «Леванте»

19-летний правый полузащитник Ростислав Огиенко продолжит карьеру в «Енисее».

Источник: Чемпионат.com

19-летний правый полузащитник Ростислав Огиенко продолжит карьеру в «Енисее». О переходе футболиста официально объявила пресс-служба команды из Красноярска. С игроком был заключён контракт до лета 2027 года с опцией продления ещё на сезон.

Ранее Огиенко выступал в составе молодёжных команд санкт-петербургского «Зенита» и испанского «Леванте». Минувший сезон футболист провёл в составе клуба «Звезда» из Санкт-Петербурга.

«Енисей» в сезоне-2024/2025 занял восьмое место. Подопечные Андрея Тихонова набрали 49 очков в 34 турах Мелбет Первой лиги. Ростислав Огиенко провёл 13 матчей в Леон Второй лиге Дивизиона Б, где отметился восемью голами и результативной передачей.