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«Урал» объявил об уходе главного тренера

«Урал» объявил об уходе Сергея Томарова с поста главного тренера.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» в своем Telegram-канале объявил об уходе Сергея Томарова, занимавшего пост главного тренера команды.

Перед началом сезона-2024/25 Томаров вошел в тренерский штаб команды. В весенней части чемпионата он занимал должность главного тренера.

«Урал» 23 июня объявил о назначении главным тренером команды Мирослава Ромащенко. В новый тренерский штаб Томаров не вошел.

«Благодарим его за работу в нашем клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

«Урал» покинул Российскую премьер-лигу по итогам сезона-2023/24, в прошедшем сезоне екатеринбуржцы заняли четвертое место в Первой лиге. В стыковых матчах за право играть в высшем дивизионе чемпионата страны команда уступила грозненскому «Ахмату» (2:1, 0:2).