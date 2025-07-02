Владимир Ильин рассказал смешную историю про главу «Урала» Иванова

— Обычное дело. Но он больше эмоционален на игре. Думаю, это и на картинке видно. Известные моменты, когда он сам бьёт, участвует в эпизоде и замыкает подачу (смеётся). В этом весь Викторович. Он просто очень переживает, но быстро отходит. Даже если он кому-то напихал, на следующий день подходит как ни в чём не бывало. Мне кажется, он сам забывает эти эмоции, — сказал Ильин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.