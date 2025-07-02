Тульский «Арсенал» объявил о переходе бывшего защитника «Спартака»

Срок соглашения с 32-летним игроком не уточняется.
«Приветствуем Александра Пуцко в “Арсенале” и желаем успешной игры в красно-жёлтой команде!» — говорится в сообщении «Арсенала».
Пуцко — воспитанник московского «Спартака» выступал за основную команду красно-белых, «Спартак-2», «Уфу», «СКА-Хабаровск», грозненский «Ахмат», калининградскую «Балтику», последним клубом защитника стал армянский «Урарту».
В минувшем сезоне Мелбет Первой лиги тульский «Арсенал» занял десятое место в турнирной таблице чемпионата.