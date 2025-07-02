Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
05.07
Палмейрас
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.94
X
3.36
П2
2.07
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Фламенго
2
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Интер
0
:
Флуминенсе
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Манчестер Сити
3
:
Аль-Хиляль
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2

Тульский «Арсенал» объявил о переходе бывшего защитника «Спартака»

Защитник Александр Пуцко перешёл в тульский «Арсенал», сообщается в телеграм-канале футбольного клуба.

Источник: Чемпионат.com

Срок соглашения с 32-летним игроком не уточняется.

«Приветствуем Александра Пуцко в “Арсенале” и желаем успешной игры в красно-жёлтой команде!» — говорится в сообщении «Арсенала».

Пуцко — воспитанник московского «Спартака» выступал за основную команду красно-белых, «Спартак-2», «Уфу», «СКА-Хабаровск», грозненский «Ахмат», калининградскую «Балтику», последним клубом защитника стал армянский «Урарту».

В минувшем сезоне Мелбет Первой лиги тульский «Арсенал» занял десятое место в турнирной таблице чемпионата.