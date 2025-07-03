«Урал» продлил контракт с Селиховым

Селихов выступал за «Спартак» с января 2017 года, до этого он играл за «Орел» и пермский «Амкар». В составе «красно-белых» голкипер стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. Всего он провел за основную команду «Спартака» 102 матча, в 30 из которых сыграл на ноль.