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«Урал» продлил контракт с Селиховым

«Урал» на три года продлил контракт с Селиховым.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» продлил контракт с голкипером Александром Селиховым, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.

Новое соглашение с 31-летним вратарем рассчитано на три года.

Селихов перешел в «Урал» зимой 2025 года, подписав контракт до конца сезона. Голкипер присоединился к екатеринбуржцам на правах свободного агента, после того как контракт с ним расторг московский «Спартак».

Во второй части сезона-2024/25 Селихов провел за «Урал» восемь матчей в Первой лиге, в трех из них сохранив ворота команды в неприкосновенности. Клуб занял четвертое место (59 очков) и вышел в стыковые матчи за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ), где уступил грозненскому «Ахмату» по сумме двух встреч (2:1, 0:2).

Селихов выступал за «Спартак» с января 2017 года, до этого он играл за «Орел» и пермский «Амкар». В составе «красно-белых» голкипер стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. Всего он провел за основную команду «Спартака» 102 матча, в 30 из которых сыграл на ноль.