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«Урал» объявил о переходе защитника сборной Беларуси

Белорусский защитник Дмитрий Прищепа стал игроком екатеринбургского «Урала». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Источник: ФК «Урал»

«Защитник подписал контракт с нашим клубом и уже провёл несколько тренировок. Он будет играть под 35-м номером.

Дмитрий родился в Минске 21 июня 2001 года. В мае 2018 года дебютировал в профессиональном футболе в родном ФК “Минск”. Летом 2019 года он переехал в Россию, где играл за молодёжку “Зенита”, а также за основные составы “Крыльев Советов”, “Велеса” и “Ротора”. Новичок “Урала” является игроком сборной Беларуси, за которую дебютировал 15 ноября 2024 года в игре с Северной Ирландией.

Рады видеть Дмитрия в “Урале”, желаем яркой игры в Екатеринбурге!» — написано в сообщении клуба.