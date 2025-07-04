«Урал» объявил о переходе защитника сборной Беларуси

«Защитник подписал контракт с нашим клубом и уже провёл несколько тренировок. Он будет играть под 35-м номером.



Дмитрий родился в Минске 21 июня 2001 года. В мае 2018 года дебютировал в профессиональном футболе в родном ФК “Минск”. Летом 2019 года он переехал в Россию, где играл за молодёжку “Зенита”, а также за основные составы “Крыльев Советов”, “Велеса” и “Ротора”. Новичок “Урала” является игроком сборной Беларуси, за которую дебютировал 15 ноября 2024 года в игре с Северной Ирландией.



Рады видеть Дмитрия в “Урале”, желаем яркой игры в Екатеринбурге!» — написано в сообщении клуба.