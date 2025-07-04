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Ромащенко: назначение в «Урал» было неожиданным, потому что у меня были другие планы

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Мирослав Ромащенко высказался о назначении в клуб, о котором было объявлено 23 июня.

Источник: Чемпионат.com

«Первое, я рад продолжать находиться в футбольном клубе “Урал” и продолжать выполнять роль сейчас тоже главного тренера, потому что клуб для меня, скажем так, родной. Я здесь начинал свою российскую карьеру в качестве игрока, и поэтому здесь мне всё знакомо.

Соответственно, само назначение, если говорить о нём, оно было неожиданным, потому что у меня немножко другие были планы, но я рад, скажем так, после прошлого футбольного сезона вернуться сюда и продолжать работу в футбольном клубе “Урал” уже в качестве главного тренера», — сказал Ромащенко в интервью клубной пресс-службе.