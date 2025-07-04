«Первое, я рад продолжать находиться в футбольном клубе “Урал” и продолжать выполнять роль сейчас тоже главного тренера, потому что клуб для меня, скажем так, родной. Я здесь начинал свою российскую карьеру в качестве игрока, и поэтому здесь мне всё знакомо.
Соответственно, само назначение, если говорить о нём, оно было неожиданным, потому что у меня немножко другие были планы, но я рад, скажем так, после прошлого футбольного сезона вернуться сюда и продолжать работу в футбольном клубе “Урал” уже в качестве главного тренера», — сказал Ромащенко в интервью клубной пресс-службе.
Ромащенко: назначение в «Урал» было неожиданным, потому что у меня были другие планы
Главный тренер екатеринбургского «Урала» Мирослав Ромащенко высказался о назначении в клуб, о котором было объявлено 23 июня.
«Первое, я рад продолжать находиться в футбольном клубе “Урал” и продолжать выполнять роль сейчас тоже главного тренера, потому что клуб для меня, скажем так, родной. Я здесь начинал свою российскую карьеру в качестве игрока, и поэтому здесь мне всё знакомо.