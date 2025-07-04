Беленов: «Было два варианта в РПЛ. Одни, наверное, ждут вратаря помоложе, другим отказал сам»

— Если бы я был один — конечно, выбрал бы этот клуб РПЛ. Но понимаю, что семье там будет неудобно. Жена и так в шутку намекает: «Хватит уже, может? Ребенок растет, а у тебя сборы, выезды…» — сказал Беленов в интервью корреспонденту Sport24 Марселю Арзуманяну.