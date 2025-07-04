Беленов: «Было два варианта в РПЛ. Одни, наверное, ждут вратаря помоложе, другим отказал сам»

Уфимский клуб объявил о трансфере сегодня, 4 июля.
— Вам уже 39. И тут — переход в Первую лигу. Зачем?
— Я не планировал заканчивать, так что был только один вопрос — где продолжу играть. После окончания сезона поговорили с тренером «Уфы» Тетрадзе, я все взвесил и согласился.
— Вариантов в РПЛ совсем не было?
— Было два. С одним, который меня устраивал, не получилось — ждут, наверное, вратаря моложе. Вторым я отказал сам: мне и семье будет комфортно в Уфе.
— Звучит романтично, но как можно обменять РПЛ на Первую лигу?
— Если бы я был один — конечно, выбрал бы этот клуб РПЛ. Но понимаю, что семье там будет неудобно. Жена и так в шутку намекает: «Хватит уже, может? Ребенок растет, а у тебя сборы, выезды…» — сказал Беленов в интервью корреспонденту Sport24 Марселю Арзуманяну.