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В «Урале» снова заявили о готовности играть в РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов вновь заявил, что команда готова играть в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне.

Источник: Чемпионат.com

Президент «Урала» Григорий Иванов вновь заявил, что команда готова играть в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. Напомним, по итогам двух стыковых игр за право выступать в РПЛ «Урал» уступил «Ахмату» (2:3) и не сумел подняться в высший российский дивизион.

«Урал» готов быть в РПЛ. Мы всегда к этому шли, хотели быть в Премьер-Лиге, но, по нашему мнению, нас несправедливо судили — наш гол в ворота «Ахмата» во время стыковых матчей был не засчитан, что является неверным решением, которое признала ЭСК. У нас есть стадион, болельщики, и состав готов играть в высшем дивизионе«, — приводит слова Иванова “РБ Спорт”.

Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го. Действующим чемпионом страны является «Краснодар».