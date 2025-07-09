В «Урале» снова заявили о готовности играть в РПЛ

«Урал» готов быть в РПЛ. Мы всегда к этому шли, хотели быть в Премьер-Лиге, но, по нашему мнению, нас несправедливо судили — наш гол в ворота «Ахмата» во время стыковых матчей был не засчитан, что является неверным решением, которое признала ЭСК. У нас есть стадион, болельщики, и состав готов играть в высшем дивизионе«, — приводит слова Иванова “РБ Спорт”.