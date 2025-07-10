Озвучена сумма взятки главному арбитру договорного матча между «Торпедо» и «КАМАЗом»

Волк также озвучила сумму денежных средстd, переданных Головко в качестве взятки за оказание противоправного влияния на результат матча, завершившегося со счетом 1:1. Головко, главному арбитру той встречи, были переданы 1,5 млн рублей.
Представитель МВД России также сообщила, что в жилищах Головко и посредника были проведены обыски, в результате которых были изъяты средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
10 июня было принято официальное решение об исключении московского «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей.