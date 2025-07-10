Озвучена сумма взятки главному арбитру договорного матча между «Торпедо» и «КАМАЗом»

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Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Атлетик Э
2
:
Дюделанж
0
Все коэффициенты
П1
1.14
X
7.53
П2
23.00
Футбол. Еврокубки
18:00
Мэгпайс
:
Пайде
Все коэффициенты
П1
5.70
X
4.24
П2
1.60
Футбол. Еврокубки
19:00
Сабах
:
Целе
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.40
П2
3.35
Футбол. Еврокубки
19:00
Торпедо Кт
:
Ордабасы
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.33
П2
3.55
Футбол. Еврокубки
19:00
СИК
:
Клаксвик
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.50
П2
3.90
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис К
:
Пенибонт
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.10
П2
14.00
Футбол. Еврокубки
19:30
АЕК Л
:
Партизан
Все коэффициенты
П1
1.66
X
3.79
П2
6.20
Футбол. Еврокубки
19:30
Расинг Л
:
Дила
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.95
П2
1.72
Футбол. Еврокубки
19:30
Урарту
:
Неман
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.35
П2
3.20
Футбол. Еврокубки
19:45
Нымме Калью
:
Партизани
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.45
П2
2.55
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
:
Приштина
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.90
П2
10.50
Футбол. Еврокубки
20:00
Пакш
:
ЧФР
Все коэффициенты
П1
4.53
X
3.70
П2
1.87
Футбол. Еврокубки
20:30
Левски
:
Хапоэль Беэр-Шева
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П1
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X
3.35
П2
3.03
Футбол. Еврокубки
21:00
Шахтер
:
Ильвес
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1.22
X
7.02
П2
24.00
Футбол. Еврокубки
21:00
Дечич
:
Силекс
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2.16
X
3.35
П2
3.90
Футбол. Еврокубки
21:00
Торпедо-БелАЗ
:
Работнички
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X
3.65
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4.90
Футбол. Еврокубки
21:00
Биркиркара
:
Петрокуб
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2.15
Футбол. Еврокубки
21:00
Влазния
:
Даугавпилс
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П1
1.57
X
4.00
П2
9.00
Футбол. Еврокубки
21:15
Спартак Тр
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.60
П2
2.17
Футбол. Еврокубки
21:15
Малишево
:
Викингур Р
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
21:30
Железничар
:
Копер
Все коэффициенты
П1
3.27
X
3.50
П2
2.25
Футбол. Еврокубки
21:30
Сутьеска
:
Динамо Брс
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.49
П2
1.94
Футбол. Еврокубки
21:30
Вардар
:
Ла Фиорита
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П1
1.20
X
7.00
П2
29.00
Футбол. Еврокубки
21:45
Рунавик
:
ХИК
Все коэффициенты
П1
4.00
X
4.30
П2
1.82
Футбол. Еврокубки
21:45
Сент-Патрик'с Атлетик
:
Хегельманн Литауэн
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
:
Актобе
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1.27
X
6.10
П2
12.00
Футбол. Еврокубки
22:00
Тре Фиори
:
Пюник
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.19
П2
1.22
Футбол. Еврокубки
22:00
Ларн
:
Ауда
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.44
П2
2.55
Футбол. Еврокубки
22:00
Борац Б-Л
:
Санта-Колома
Все коэффициенты
П1
1.12
X
10.00
П2
40.00
Футбол. Еврокубки
23:00
Валюр
:
Флора
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.10
П2
6.47

Озвучена сумма взятки главному арбитру договорного матча между «Торпедо» и «КАМАЗом»

В отношении российского футбольного арбитра Богдана Головко, фигуранта дела о договорном матче с участием «Торпедо» и «КАМАЗа» избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Источник: Sport24

Волк также озвучила сумму денежных средстd, переданных Головко в качестве взятки за оказание противоправного влияния на результат матча, завершившегося со счетом 1:1. Головко, главному арбитру той встречи, были переданы 1,5 млн рублей.

Представитель МВД России также сообщила, что в жилищах Головко и посредника были проведены обыски, в результате которых были изъяты средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

10 июня было принято официальное решение об исключении московского «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей.