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«Урал» арендовал защитника у «Зенита»

Защитник Матвей Бардачёв перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в екатеринбургский «Урал» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт «Урала».

Источник: ФК «Урал»

«Молодой защитник, права на которого принадлежат “Зениту”, уже был в нашей главной команде, за которую успел провести шесть официальных матчей. Матвей возвращается в наш клуб вновь на правах аренды. Отметим, что 29 июня он сыграл за основной состав “Зенита” в товарищеском матчем против сербской “Црвены Звезды”.

Матвей уже присоединился к тренировочному процессу команды Мирослава Ромащенко. Желаем ему отсутствия травм и стабильной игры за “Урал”!» — написано в сообщении.