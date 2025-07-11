«Урал» арендовал защитника у «Зенита»

«Молодой защитник, права на которого принадлежат “Зениту”, уже был в нашей главной команде, за которую успел провести шесть официальных матчей. Матвей возвращается в наш клуб вновь на правах аренды. Отметим, что 29 июня он сыграл за основной состав “Зенита” в товарищеском матчем против сербской “Црвены Звезды”.



Матвей уже присоединился к тренировочному процессу команды Мирослава Ромащенко. Желаем ему отсутствия травм и стабильной игры за “Урал”!» — написано в сообщении.