В РФС объяснили, почему «Торпедо» осталось в Первой лиге, несмотря на скандал с договорняком

— Для чего? Они исключены из состава участников соревнований, в которых они оказались. Они бы могли лишиться профессионального статуса, если бы не подали заявление. У РФС точно нет задачи уничтожать клуб. Они получили наказание. «Торпедо» наказано не за договорной матч, а за попытку его организовать, — сказал Митрофанов.