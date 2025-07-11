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В РФС объяснили, почему «Торпедо» осталось в Первой лиге, несмотря на скандал с договорняком

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с включением московского «Торпедо» в состав участников Первой лиги на следующий сезон.

Источник: Роман Пименов/ТАСС

Вчера они получили договор о лицензировании РФС-2. Такой договор они заключили и получили лицензию. Подали заявление, чтобы клуб включили в состав участников Первой лиги. Исполком его удовлетворил.

Решение принято за более, чем семь дней до начала чемпионата что соответствует регламенту. Участники соревнований оказались полностью готовы к изменениям среди состава участников.

К «Торпедо» могут быть применены дополнительные санкции. Наказание в виде исключения из числа участников РПЛ назначено за попытку организации договорного матча.

— «Торпедо» в ФНЛ остаётся на втором месте. Почему никаких санкций в рамках ФНЛ?

— Санкция наложена за попытку организации договорного матча, который сам по себе не состоялся. Они попытались, были уверены, что подкупили судью. Наказание получили за своё правонарушение. Результат матча не пересматривался.

— Получается попытка договорного матча не позволяет играть в РПЛ, но можно играть в ФНЛ?

— Если бы «Торпедо» по результатам прошлого сезона остался бы членом Первой Лиги и к нему бы применена санкция, то они бы оказались во Второй лиге.

— Почему нельзя было отправить сейчас во Вторую лигу?

— Для чего? Они исключены из состава участников соревнований, в которых они оказались. Они бы могли лишиться профессионального статуса, если бы не подали заявление. У РФС точно нет задачи уничтожать клуб. Они получили наказание. «Торпедо» наказано не за договорной матч, а за попытку его организовать, — сказал Митрофанов.