В РФС объяснили, почему «Торпедо» осталось в Первой лиге, несмотря на скандал с договорняком

Вчера они получили договор о лицензировании РФС-2. Такой договор они заключили и получили лицензию. Подали заявление, чтобы клуб включили в состав участников Первой лиги. Исполком его удовлетворил.
Решение принято за более, чем семь дней до начала чемпионата что соответствует регламенту. Участники соревнований оказались полностью готовы к изменениям среди состава участников.
К «Торпедо» могут быть применены дополнительные санкции. Наказание в виде исключения из числа участников РПЛ назначено за попытку организации договорного матча.
— «Торпедо» в ФНЛ остаётся на втором месте. Почему никаких санкций в рамках ФНЛ?
— Санкция наложена за попытку организации договорного матча, который сам по себе не состоялся. Они попытались, были уверены, что подкупили судью. Наказание получили за своё правонарушение. Результат матча не пересматривался.
— Получается попытка договорного матча не позволяет играть в РПЛ, но можно играть в ФНЛ?
— Если бы «Торпедо» по результатам прошлого сезона остался бы членом Первой Лиги и к нему бы применена санкция, то они бы оказались во Второй лиге.
— Почему нельзя было отправить сейчас во Вторую лигу?
— Для чего? Они исключены из состава участников соревнований, в которых они оказались. Они бы могли лишиться профессионального статуса, если бы не подали заявление. У РФС точно нет задачи уничтожать клуб. Они получили наказание. «Торпедо» наказано не за договорной матч, а за попытку его организовать, — сказал Митрофанов.