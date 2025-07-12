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Олег Кононов рассказал, в каком состоянии «Торпедо» подходит к старту сезона

Тренер московского «Торпедо» Олег Кононов после ничьей в товарищеском матче с «Родиной» (0:0) рассказал, в каком состоянии команда подходит к началу нового сезона.

Источник: Чемпионат.com

Напомним, автозаводцы были исключены из РПЛ из-за воздействия на судей и будут выступать в Первой лиге.

— Насколько «Родина» на сегодняшний день может служить лакмусовой бумажкой готовности команды к новому сезону, который стартует уже совсем скоро? Какую пищу для размышлений дала вам прошедшая контрольная игра?

— Я думаю, не только «Родина» является лакмусовой бумажкой для оценки нашей готовности. Каждый спарринг на сборах даёт свою пищу для размышлений. В целом, могу сказать, что наша команда функционально готова к старту сезона. Что касается тактики, над ней необходимо работать на каждой тренировке, чтобы доводить все действия до автоматизма и улучшать саму игру. Считаю, команда находится в хорошем состоянии, — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».