Олег Кононов рассказал, в каком состоянии «Торпедо» подходит к старту сезона

— Я думаю, не только «Родина» является лакмусовой бумажкой для оценки нашей готовности. Каждый спарринг на сборах даёт свою пищу для размышлений. В целом, могу сказать, что наша команда функционально готова к старту сезона. Что касается тактики, над ней необходимо работать на каждой тренировке, чтобы доводить все действия до автоматизма и улучшать саму игру. Считаю, команда находится в хорошем состоянии, — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».