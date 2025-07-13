Радимов: если учесть, сколько «Торпедо» натворило, то и в ФНЛ они не нужны

«Если учесть, сколько “Торпедо” натворило, то и в ФНЛ они не нужны. Там они покупали судей и прочее, и их оставили в этой лиге? Так себе решение! Болельщики и игроки ни в чём не виноваты. Виновата горстка людей, но отвечать придётся всем», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».