Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Челси
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.34
П2
1.65
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Борац Б-Л
1
:
Санта-Колома
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Ларн
0
:
Ауда
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Тре Фиори
1
:
Пюник
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Валюр
3
:
Флора
0
П1
X
П2

Радимов: если учесть, сколько «Торпедо» натворило, то и в ФНЛ они не нужны

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на новость о том, что московское «Торпедо» будет выступать в Первой лиге в сезоне-2025/2026.

Источник: Чемпионат.com

«Если учесть, сколько “Торпедо” натворило, то и в ФНЛ они не нужны. Там они покупали судей и прочее, и их оставили в этой лиге? Так себе решение! Болельщики и игроки ни в чём не виноваты. Виновата горстка людей, но отвечать придётся всем», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило «Оренбург» в качестве 16-го участника нового сезона Российской Премьер-Лиги вместо московского «Торпедо». Оренбуржцы вылетели из РПЛ по итогам кампании-2024/2025, заняв 15-е место в турнирной таблице. Чёрно-белых исключили из числа участников РПЛ из-за коррупционного скандала.