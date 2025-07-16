Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Линфилд
1
:
Шелбурн
2
Все коэффициенты
П1
10.00
X
4.50
П2
2.95
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Динамо Мн
0
:
Лудогорец
1
Все коэффициенты
П1
17.00
X
5.50
П2
1.23
Футбол. Лига конференций
17.07
Даугавпилс
:
Влазния
Все коэффициенты
П1
4.22
X
3.85
П2
1.85
Футбол. Лига Европы
17.07
Ильвес
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
7.00
X
5.25
П2
1.42
Футбол. Лига Европы
17.07
Актобе
:
Легия
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.83
П2
1.75
Футбол. Лига конференций
завершен
П 2:4
Ауда
2
:
Ларн
2
П1
X
П2

В «Шиннике» раскрыли детали перехода экс-игрока «Локомотива» и «Боавишты» Лысцова

Генеральный директор «Шинника» Галимджан Хайрулин рассказал о деталях перехода защитника Виталия Лысцова в клуб из Ярославля.

Источник: Чемпионат.com

Генеральный директор «Шинника» Галимджан Хайрулин рассказал о деталях перехода защитника Виталия Лысцова в клуб из Ярославля.

"У нас сейчас сильный коллектив: спортивный отдел, тренерский состав и поддержка со стороны губернатора. Думаю, это не остаётся незамеченным со стороны менеджеров в футболе и игроков.

Я знаю, что несколько клубов претендовали на Виталия Лысцова, но мы сумели договориться. Он пошёл нам навстречу. Мы ему объяснили цели и задачи. Он принял решение быть в «Шиннике». Надеемся, что он быстро наберёт форму и в ближайшее время будет лидером нашей команды«, — сказал Хайрулин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Ильёй Никульниковым.