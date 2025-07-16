В «Шиннике» раскрыли детали перехода экс-игрока «Локомотива» и «Боавишты» Лысцова

Я знаю, что несколько клубов претендовали на Виталия Лысцова, но мы сумели договориться. Он пошёл нам навстречу. Мы ему объяснили цели и задачи. Он принял решение быть в «Шиннике». Надеемся, что он быстро наберёт форму и в ближайшее время будет лидером нашей команды«, — сказал Хайрулин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Ильёй Никульниковым.