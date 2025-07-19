Гендиректор хоккейного «Трактора» занял аналогичный пост в футбольном клубе «Челябинск»

«Рад оказаться в футбольном клубе “Челябинск”. Прежде всего хочу поздравить болельщиков с выходом в Первую лигу. Футбол и хоккей — два самых популярных вида спорта в Челябинской области. С точки зрения структуры управления между ними много общего. Моя основная задача на первом этапе — организовать эффективное управление в клубе. Футбол — командная игра. Мы все будем действовать единым целом, чтобы добиться нужных нам результатов», — приводит слова Савина пресс-служба «Челябинска».