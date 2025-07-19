Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
15:30
Акрон
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.43
П2
2.85
Футбол. Премьер-лига
18:00
Локомотив
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.03
П2
5.30
Футбол. Премьер-лига
20:30
Спартак
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.00
П2
8.50
Футбол. Премьер-лига
20.07
Пари Нижний Новгород
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.99
X
4.52
П2
1.54
Футбол. Премьер-лига
20.07
Зенит
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.80
П2
11.25
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Гендиректор хоккейного «Трактора» занял аналогичный пост в футбольном клубе «Челябинск»

Иван Савин назначен новым генеральным директором «Челябинска», сообщается на сайте футбольного клуба.

Источник: Чемпионат.com

Иван Савин назначен новым генеральным директором «Челябинска», сообщается на сайте футбольного клуба.

Савин — российский хоккеист, воспитанник челябинского «Мечела». Сейчас он также занимает должность генерального директора хоккейного клуба «Трактор». Савин сохранит пост в хоккейном клубе и будет возглавлять две профессиональные команды Челябинской области.

«Рад оказаться в футбольном клубе “Челябинск”. Прежде всего хочу поздравить болельщиков с выходом в Первую лигу. Футбол и хоккей — два самых популярных вида спорта в Челябинской области. С точки зрения структуры управления между ними много общего. Моя основная задача на первом этапе — организовать эффективное управление в клубе. Футбол — командная игра. Мы все будем действовать единым целом, чтобы добиться нужных нам результатов», — приводит слова Савина пресс-служба «Челябинска».

В предстоящем сезоне «Челябинск» выступит в Pari Первой лиге. В 1-м туре команда сыграет с «Торпедо» 19 июля.