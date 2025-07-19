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«Ротор» обыграл ульяновскую «Волгу» в матче Первой лиги

Окончен матч Первой лиги, в котором встречались ульяновская «Волга» и волгоградский «Ротор».

Источник: ФК "Ротор"

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ротора». Встреча прошла на стадионе «Труд» имени Льва Яшина" (Ульяновск, Россия). Главным арбитром встречи был Андрей Прокопов (Ярославль, Россия).

Илья Сафронов на 30-й минуте обеспечил преимущество команде гостей. Айдар Хабибуллин на 48-й минуте сравнял счёт, а победный гол «Ротора» на 83-й минуте забил Александр Клещенко.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Ротор» занял девятое место в турнирной таблице Первой лиги, заработав 47 очков. «Волга» заняла второе место в группе «Золото» Второй лиги и оформила повышение в классе.